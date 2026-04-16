Çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü şahsa kabusu yaşattı

Olay, 14 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü hareket ederek bölgeden ayrıldı. Otomobil sürücüsü, çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü motosikletliyi karşı yönden ilerlerken fark etti. Şahıs, hızını kesmeden otomobilinin direksiyonunu bir anda motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Otomobilin şiddetle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düşerken, motosiklet ise yol kenarındaki bir iş yerinin önüne fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

O anlar kamerada

Meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; motosikletlinin yol kenarında ilerlediği, karşı yönden gelen otomobilin aniden kaldırıma doğru yönelerek motosiklete şiddetle çarptığı, sürücünün yere savrulduğu anlar yer aldı. Farklı bir kamera açısından ise çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin açık olan bir oto kuaför dükkanından içeri sürüklendiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.