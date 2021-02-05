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Aktüel Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi
Aktüel

Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:55:00 -
Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Ülkülü Mahallesi’nde Muhittin A. (9) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kafasından ağır yaralandı.

Muhittin A. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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