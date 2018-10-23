0553 313 94 23

Çocuğun ağlamasını görmezden gelmeyin

Çocuğu yalnızlığa hatta uyuşturucuya iten yol, beşikte ilgisizlikten başlıyor.

23 Ekim 2018 Salı 17:16
Çocuğun ağlamasını görmezden gelmeyin


Bebeklerimizin ağlamasına kimse dayanamaz. Bebeğin bir an önce yatıştırılması için herkes elinden geleni yapmak ister. Fakat bu çabayı bilinçli yapmak gerek..

 Ağlamak; bebekler için anne babayla bir iletişim yoludur. Bebeğiniz çoğu zaman, acıktığı için ağlar. Huzursuzluk, yalnızlık duyduğunda da.. Annesi veya onunla ilgilenenler bu farklı ağlayış biçimlerini ayırt etmeyi kısa zamanda farkedebilir. Bebeğinizin ağlamalarına ilgi göstermekte gecikmemelisiniz. Bebek ne kadar uzun süre ağlarsa, o kadar rahatsız olacaktır. Onu ağlamaya terk etmemelisiniz. Batıda bu yapılıyor. Yalnızlığa bebek yaşta itilen çocukta aile bağlarının kopukluğu daha o günlerden başlatılıyor.

Bebeklerle ilgili araştırmalar yapan birçok psikolog, bir bebeği ağlar durumda bırakmanın, sonunda ağlamasını kesmesine yol açtığını, ama böyle yapmakla aslında ilgi istemekten vazgeçtiğini öğrendiğini, bunun karşılığında da, yaşamının birinci yılında son derece önemli bir deneyim olan sevgi ilişkileri kurma yeteneğinin zarara uğrayabileceğini ileri sürmektedirler.

 Ağlamalarına kulak asılmayan bebekler, büyüdükçe daha da huysuz olurlar. Erişkinliğe doğru ilerledikçe yuvasında bulamadığı şefkati dışarıda aramaya başlar. Bugün bizim toplumumuza da bulaşan Batı’nın uyuşturucu belasının temelleri işte ta bu “ağlamasına cevap verilmeyen” bebeklik günlerinde atılıyor. Siz bebeğinizi ağlatmayın. Şarkıdaki gibi “Sen ağlama bebeğim..” diye içiniz titreyerek onu bağrınıza basın. Kokunuzu alsın, sıcaklığınızı duysun, her sorunu olduğunda o kokuya, sıcaklığa olan ihtiyacını hatırlasın.. Unutmayın, ana babanın kokusu, sıcaklığı, aile yuvasının kokusu ve sıcaklığıdır.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:16
  1. çocuk
  2. ilgi
  3. şefkat
  4. aile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Libya'ya güvenlik desteği açıklaması
    1. Fransa'dan Libya'ya güvenlik desteği..
    2. Suudilerden flaş karar! O isim terör..
    3. Ortadoğu’nun kiralık katilini..
    4. Kilis'te terör operasyonu! 2 terörist..
    5. İsrail'den sinsi hamle! Temizlik..
    6. 1. Lig ekibinden ücretsiz passolig..
    7. O trafik polisi konuştu! 'Ben de bir..
    8. Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim..
    9. Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul..
    10. ABD basını uyardı: S-400'le şaka olmaz
    11. TFF, 3 büyükleri PFDK'ya sevk etti
    12. Çocuğun ağlamasını görmezden gelmeyin
    13. Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı..
    14. Şehidin adı mahallesinde yaptırılan..
    15. Nasıl öğrenirse aklında daha iyi..
    16. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    17. Tartıştığı eşi tarafından eve..
    18. Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım..
    19. Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu
    20. CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?