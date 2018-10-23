Cocu'dan şaka gibi açıklama! 'Her hafta daha da gelişiyoruz'

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu, Anderlecht maçının hazırlıklarından önce futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Samandıra'daki toplantıda futbolcularına son 3 haftadaki gelişimi için teşekkür eden Cocu'nun, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

Her hafta gelişiyoruz

"Oyunumuzu her hafta geliştiriyoruz. Tek sorunumuz gol atamamak. Birliktelik ve takım arzunuzdan memnunum. Gol atamadığımız için iyi oyunumuzu maalesef 3 puana çeviremiyoruz. Ben de sizler de çok üzgünsünüz. Bunu görüyorum. Bu birliktelik ve beraberlik bizi iyi yerlere götürecek. Şimdi önümüzdeki iki maçı kazanıp Galatasaray derbisine moralli çıkmamız lazım. Bu iki maçı alırsa ayağa kalkarız ve derbiyle de tekrar Fenerbahçe'nin gücünü herkese gösteririz."

Phillip Cocu, Sivasspor maçında çok net iki fırsatı gole çeviremeyen İspanyol santrfor Roberto Soldado'yla da bir görüşme yaptı. Soldado'nun üzgün olduğunu gören Cocu, futbolcusuyla yaptığı özel görüşmede, şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Senin kalitenden şüphem yok. Uzun zamandır oynamıyordun. Bir anda iki maça çıktın. Moralini bozma. Senden daydalanmaya devam edeceğim. Çalışmalarından memnunum."

Soldado'nun Cocu'nun bu yaklaşımdan memnun olduğu öğrenildi.

Slimani ve Benzia hazır

Sakatlıkları nedeniyle Sivas'a götürülmeyen Slimani ve Benzia, Anderlecht deplasmanında forma giyebilecek. İki futbolcu da sakatlığını atlatarak topla başladı. İki oyuncusuna da hazır olun talimatı veren Cocu, bu isimleri Belçika'da sahaya sürmeyi planlıyor.