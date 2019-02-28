Çizgi Romanı Yaşatanlar sergisi Maltepe Üniversitesinde açıldı

‘Çizgi Romanı Yaşatanlar’ sergisi Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatla Fakültesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Çizgi roman alanında adından söz ettirmiş 24 sanatçı, orijinal koleksiyon arşivlerini bu sergide ziyaretçilere sunuyor.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Çizgi Roman Okurları Derneği, ortak bir çizim sergisi açtı. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılan sergide çizgi roman alanında, yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları kapak ve dergi tasarımlarıyla adından söz ettirmiş 24 sanatçının orijinal koleksiyon arşivi ziyaretçilere sunuldu. 28 Şubat - 25 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergisinde Aslan Şükür, Ömer Muz, Ersin Burak, Sezgin Burak, Suat Yalaz, Yücel Köksal, Yalçın Dağlı, Eralp Noyan, İsmail Gülgeç, Hikmet Yamansavaşçılar, Ragıp Derin, gibi birçok çizgi roman sanatçısının eserleri yer alıyor.

Açılışa çizgi romanın usta isimlerinin yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Kültür Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş de katıldı. Serginin açılışına çizgi roman severler yoğun ilgi gösterdi.

Çizgi roman okurları derneği başkanı Önder Çakı açılışta yaptığı konuşmada, “Bizim için burada olmanın ayrı bir önemi var. Çünkü çizgi roman okurları derneği olarak ilk defa akademik bir ortamda sergi yapıyoruz. Genç kardeşlerimizle birlikte olmak, çizerlerimizin çizimlerini onlara gösterebilmek ve onları çizerlerimizle tanıştırmaktan mutluyuz .Kadıköy Belediyesine, başta Simten Hanım olmak üzere bizim yolumuzu açtığı için çok teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesine, dekanımıza, Müjgan Hanıma bizlere verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.