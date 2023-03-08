Citroën C5 X wwcoty’de ‘En İyi Büyük Hacimli Otomobil’ seçildi

5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan WWCOTY’nin jürisi tarafından ‘En İyi Büyük Hacimli Otomobil’ kategorisinin en iyisi seçilen Citroën C5 X, WWCOTY’nin “Büyük Ödül”ü için son turda sınıflarında diğer beş kazanan modelle yarışacak. Büyük ödülü kazanan model ise (bugün) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanacak.

Rakipsiz konfor

2022’de Avrupa yollarıyla buluşan Citroën C5 X, bir sedanın zarafetini ve dinamizmini, bir station otomobilin çok yönlülüğünü ve hacmini, SUV araçların duruşu ve sürüş pozisyonu ile harmanlıyor.

Citroën C5 X’de Citroën Advanced Comfort Koltuklar ve Citroën Advanced Comfort Aktif Süspansiyon, rakipsiz konfor seviyesi sağlıyor. Citroën C5 X, huzurlu bir seyahat için gerçek bir davet niteliğini taşıyor. Uzatılmış Head Up Display ekran veya Doğal Konuşma Tanımlaması ile 12 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni MyCitroën Drive Plus bilgi sistemi gibi teknolojiler, kabin içindeki hayatı kolaylaştırıyor ve benzersiz bir deneyimi beraberinde getiriyor. Citroën C5 X ayrıca, halen C5 X ürün karmasının yüzde 60’ını oluşturan şarj edilebilir Hibrit 225 ë-EAT8’i tamamlayan şarj edilebilir Hibrit 180 ë-EAT8 ile, Citroën’in enerji geçişine mükemmel bir şekilde entegre edilmiş durumda.

6 kategori bulunuyor

WWCOTY, 2009 yılında Sandy Myhre tarafından otomotiv dünyasındaki kadınların, pazara sunulan modellerle ilgili vizyonlarını ifade etmelerine olanak sağlamak için kuruldu. Kadınlar, kendi başlarına karar verici olmadıklarında otomobil satın almada önemli bir rol oynuyor. Bir otomobilin güçlü ve zayıf yanları hakkında farklı görüşlere sahipler. 5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan jüri; Büyük Hacimli Otomobil, Performans Otomobili, Şehir Otomobili, Büyük SUV, 4X4 ve Aile SUV’u olmak üzere 6 kategoride en iyi otomobilleri seçiyor. Kazanan araçlar, güvenlik, sürüş, konfor, teknoloji, tasarım, verimlilik, çevresel etki ve ödenen paranın karşılığı açısından kendi kategorilerinde mükemmelliği temsil ediyor.

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