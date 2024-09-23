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Gündem Çirkin iftiraya cevap gecikmedi! Daha ne kadar yerin dibine batacaksın Fatih Altaylı
Gündem

Çirkin iftiraya cevap gecikmedi! Daha ne kadar yerin dibine batacaksın Fatih Altaylı

Yeniakit Publisher
2024-09-23 16:07:00 -
Çirkin iftiraya cevap gecikmedi! Daha ne kadar yerin dibine batacaksın Fatih Altaylı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı'nın "Türklerin okulları çok kötü durumdayken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" şeklindeki rezil yalanını suratına çarptı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği, ilave 30 bin temizlik personeli istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu personel alımının yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için yapılacağı iddiası asılsızdır. Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 malzemesiz genel temizlik personeli hizmet alımı yapılacaktır. Proje kapsamındaki alım, proje bazlı bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu değildir. Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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