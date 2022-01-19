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Aktüel Cips pakedinin içinden çıktı! Tutuklandı
Aktüel

Cips pakedinin içinden çıktı! Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:25:00 -
Cips pakedinin içinden çıktı! Tutuklandı

Manisa-Şehzadeler'de cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Alaybey Mahallesi'ndeki parkta bir şüpheli durduruldu.

Afganistan uyruklu A.A.N'nin (31) yapılan üst aramasında cips paketi içine gizlenmiş 64,52 gram metamfetamin ve 67,33 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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