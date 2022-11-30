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Gündem Çıplak Mustafa Kemal heykeli ayıbında sona gelindi! "Keşif" kararı verildi
Gündem

Çıplak Mustafa Kemal heykeli ayıbında sona gelindi! "Keşif" kararı verildi

Malatya Orduevi ile Hürriyet Parkı arasında bulunan, 1947 yılı yapımı Mustafa Kemal ile çıplak bir gençten oluşan heykel için yapılan itiraz başvurusunda mahkeme "keşif" kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 23:59:00 - 2022-12-01 00:15:56
Çıplak Mustafa Kemal heykeli ayıbında sona gelindi! "Keşif" kararı verildi

Malatya Orduevi ile Hürriyet Parkı arasında bulunan, 1947 yılı yapımı Mustafa Kemal ile çıplak bir gençten oluşan "heykel" görenleri utandırırken, heykelin kaldırılması için başvurulan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü topu Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne attı.

Başvuru dilekçesi bir türlü kabul edilmezken, itiraz dilekçesi karşılık gördü.

Mahkeme işin esasına girerek, keşif kararı verdi.

Ne olmuştu?

Başvuru sahibi avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver, Malatya kent meydanında bulunan heykelin kaldırılması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

'Yetki bizde değil'

Başvuru dilekçesi hakkında kararını açıklayan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Bahse konu Atatürk Anıtı ile ilgili iş ve işlemler Koruma Kurulu izni doğrultusunda yapılabileceğinden Müdürlüğümüz tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Yazımızın bilgi için başvuru sahibine ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunda gereğini arz ederim." ifadelerini kullanılmıştı.

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