Çinliler yeni nükleer santral için Türkiye’de

Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC), tedarik zincirine Türk firmalarını katmak için İstanbul’da düzenlenecek 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES’e katılacak. 46 ülkede faaliyet gösteren, 130 binin üzerinde çalışanı bulunan SPIC firması temsilcileri, üçüncü nükleer santral projesi için ikili görüşmelerde bulunacak.

NPPES ASO ve NSD tarafından düzenleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen NPPES, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Çin nükleer enerjide küresel bir lider

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Türkiye’nin istikrarlı ve kararlı nükleer enerji hamlesi, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Nükleer enerjide küresel bir lider olan Çin’in yeni yatırımları için NPPES’e katılması son derece önemli. Türk sanayicilerini de dünyanın bu büyük oyuncusunun tedarik zincirinin bir parçası olmak için NPPES’te önemli fırsatlar bekliyor” diye konuştu.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şunları söyledi: “Çin’de 50’den fazla aktif nükleer güç ünitesi bulunuyor ve 24’ü de yapım aşamasında. 2035 yılına kadar Çin, elektrik üretiminde nükleerin payını yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyor. Dünyada da birçok ülkede yatırımı bulunan Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi SPIC’in temsilcileri NPPES’e katılacak. Global tecrübesiyle dikkat çeken SPIC firması, ülkemizde planlanan üçüncü nükleer santral projesinin kurulumu için karar vericiler, akademisyenler ve sanayicilerle görüşmeler gerçekleştirecek.”

Dünyanın sayılı nükleer enerji etkinliklerinden biri kabul edilen NPPES, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (New Nuclear Watch Institute - NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (Association of Organizations of the Construction Complex of the Nuclear Industry-ACCNI) tarafından da destekleniyor.

