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Dünya

Çinliler virüs sonrası şimdi de bunu yemeye başladı

Çin’de koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina uygulamalarının kaldırılmasından sonra yeniden açılan restoran ve kafelerde, “bitki bazlı sahte et ürünlerinin” menülerde yerlerini aldığı gözlendi.

2020-04-26 07:53:00 -
Çinliler virüs sonrası şimdi de bunu yemeye başladı

Çarşamba günü ABD merkezli Beyond Meat şirketi, bitki bazlı ürünlerini bir kafeterya ziniciri  aracılığıyla satışa sundu. Hazır yemek zinciri KFC, gelecek haftadan itibaren bitki bazlı tavuk ürünü satış denemelerini başlatacağını açıkladı. Çin’den gelen açıklamalar, daha fazla sayıda insanın daha sağlıklı yaşam biçimi benimsemeye başladıklarının sinyallerini veriyor.

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Yorumlar

sizofren savar

CANAN DA DOMUZ YEMEYİ BIRAKIR UMARIM.. ÇİNLİLERDEN DERS ALSIN BİRAZ..
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