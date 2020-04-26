Çinliler virüs sonrası şimdi de bunu yemeye başladı
Çin’de koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina uygulamalarının kaldırılmasından sonra yeniden açılan restoran ve kafelerde, “bitki bazlı sahte et ürünlerinin” menülerde yerlerini aldığı gözlendi.
Çarşamba günü ABD merkezli Beyond Meat şirketi, bitki bazlı ürünlerini bir kafeterya ziniciri aracılığıyla satışa sundu. Hazır yemek zinciri KFC, gelecek haftadan itibaren bitki bazlı tavuk ürünü satış denemelerini başlatacağını açıkladı. Çin’den gelen açıklamalar, daha fazla sayıda insanın daha sağlıklı yaşam biçimi benimsemeye başladıklarının sinyallerini veriyor.