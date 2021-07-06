Çinli astronotların şaşırtan menüsü!

Yeni Akit/Ankara

Astronotların aylar süren uzun görev süreleri boyunca rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılaması için dizayn edilen istasyonda en çok dikkat çeken ayrıntı, 120’den fazla yemek türünün bulunduğu menü oldu. Menüde, etli bambu filizi kavurması, tavuk kavurması gibi Çin yemekleri bulunuyor.

Astronotlar uzayda ne yapıyor, nasıl yaşıyor？

Çin resmi makamlarınca yapılan açıklamaya göre, sadece beş dakikada giyilebilen 130 kg ağırlığındaki Çin’in yeni nesil “uçan gökyüzü” uzay giysisi, astronotların vücut yapısına göre ayarlanabiliyor. Uzay istasyonunda fitness ekipmanları mevcut. Her astronotun günde iki saat egzersiz yapması gerekiyor, bu da insan vücudu üzerindeki hareketsizliğin getirdiği bir dizi etkiyle başa çıkılmasını sağlıyor.



Uzay istasyonunda, astronotlara 120 türden fazla uzay yemeği hazırlandı. Etli ve sebzeli yemeklerle dengeli beslenmeleri sağlanıyor.

Uzay istasyonunda, astronotların rahat uyumasını sağlayan ayrı bir uyuma bölümü bulunuyor.



Uzay istasyonundaki astronotlar “kurye” alabilirler. Kuryede günlük ihtiyaçların dışında etli bambu filizi kavurması, tavuk kavurması gibi Çin’e özgü yemekler bulunuyor. Astronotlar, cep telefonundaki kodu tıklayarak kuryeleri açabiliyorlar.



Astronotlar cep telefonlarıyla istasyonun WIFI’sına bağlanabiliyor ve yeryüzündeki insanlarla ve aileleriyle iletişim kurabiliyor.