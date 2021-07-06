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Aktüel Çinli astronotların şaşırtan menüsü!
Aktüel

Çinli astronotların şaşırtan menüsü!

Çin uzay istasyonunda görevli ilk astronotlar dün kapsülden çıktı. Bu, Çinli astronotların, 2008 yılında “Shenzhou-7” adlı insanlı uzay aracının uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirmesinden bu yana uzay istasyonu aşamasında Çinli astronotların ilk kez kapsülden çıkışı oldu. Astronotların aylar süren uzun görev süreleri boyunca rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılaması için dizayn edilen istasyonda en çok dikkat çeken ayrıntı, 120’den fazla yemek türünün bulunduğu menü oldu. Menüde, etli bambu filizi kavurması, tavuk kavurması gibi Çin yemekleri bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 16:28:00 -
Çinli astronotların şaşırtan menüsü!

 Yeni Akit/Ankara 

Astronotların aylar süren uzun görev süreleri boyunca rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılaması için dizayn edilen istasyonda en çok dikkat çeken ayrıntı, 120’den fazla yemek türünün bulunduğu menü oldu. Menüde, etli bambu filizi kavurması, tavuk kavurması gibi Çin yemekleri bulunuyor.

Astronotlar uzayda ne yapıyor, nasıl yaşıyor？

Çin resmi makamlarınca yapılan açıklamaya göre, sadece beş dakikada giyilebilen 130 kg ağırlığındaki Çin’in yeni nesil “uçan gökyüzü” uzay giysisi, astronotların vücut yapısına göre ayarlanabiliyor. Uzay istasyonunda fitness ekipmanları mevcut. Her astronotun günde iki saat egzersiz yapması gerekiyor, bu da insan vücudu üzerindeki hareketsizliğin getirdiği bir dizi etkiyle başa çıkılmasını sağlıyor.


Uzay istasyonunda, astronotlara 120 türden fazla uzay yemeği hazırlandı. Etli ve sebzeli yemeklerle dengeli beslenmeleri sağlanıyor.
Uzay istasyonunda, astronotların rahat uyumasını sağlayan ayrı bir uyuma bölümü bulunuyor.

Uzay istasyonundaki astronotlar “kurye” alabilirler. Kuryede günlük ihtiyaçların dışında etli bambu filizi kavurması, tavuk kavurması gibi Çin’e özgü yemekler bulunuyor. Astronotlar, cep telefonundaki kodu tıklayarak kuryeleri açabiliyorlar.

Astronotlar cep telefonlarıyla istasyonun WIFI’sına bağlanabiliyor ve yeryüzündeki insanlarla ve aileleriyle iletişim kurabiliyor.

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