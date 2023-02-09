Çin’in Mavi Gök Kurtarma Ekibi Malatya’ya ulaştı

Öte yandan Hatay’da çalışan Çin ekibi ise bir mucizeye imza atarak 9 Şubat 01.30 itibarıyla hamile bir kadını 8 katlı bir evin enkazından başarıyla kurtardı.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini belirterek, depremden etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlanacağını bildirdi.