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Aktüel Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
Aktüel

Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:32:21 -
Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

ANKARA (AA) - Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Kaiyuan kentindeki bir hamamın yakınında bir kişi, çevredekilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Saldırgan gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde haziran ayında bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Ülkede son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.


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