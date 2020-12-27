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Aktüel Cinayet ve yağma suçundan aranan şüpheli, kısıtlama nedeniyle yapılan denetimde yakalandı
Aktüel

Cinayet ve yağma suçundan aranan şüpheli, kısıtlama nedeniyle yapılan denetimde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:53:49 -
Cinayet ve yağma suçundan aranan şüpheli, kısıtlama nedeniyle yapılan denetimde yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da "cinayet" ve "yağma" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan kişi, kısıtlama nedeniyle yapılan denetimde yakalandı.

Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kısıtlama nedeniyle denetleme yapan polis ekipleri, yaya olarak sokakta yürüyen Abdullah K'yi (30) durdurdu.

Yapılan sorgulamasında Karaman'da 2009 yılında işlenen bir cinayet ve 2016 yılındaki yağma olayından dolayı arandığı belirlenen Abdullah K, ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheliye, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

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