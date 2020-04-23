  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Çin DSÖ'yü parayla mı susturuyor? Dikkat çeken gelişme

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin, örgüte 30 milyon dolar daha bağış yapacağını açıkladı.

2020-04-23 14:13:00 - 2020-04-23 14:32:01
Çin DSÖ'yü parayla mı susturuyor? Dikkat çeken gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla ve Çin'i korumakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin'den, örgüte çok manidar bir yardım geldi...

DSÖ'ye 30 milyon dolar destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne koronavirüs pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek olmak için 30 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Çin'in 11 Mart'ta da 20 milyon dolar nakit bağış yaptığını hatırlatan Geng, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Bu kritik anda DSÖ'nün desteklenmesi Çok Taraflılığı ve Küresel Dayanışmayı desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Çin'in bu açıklaması, DSÖ'ye en büyük katkı sağlayan ülke konumunda olan ABD'nin örgüte sağladığı fonları kesme kararından yaklaşık bir hafta sonra geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı