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Cimbom'un rakibi gol yağdırdı! 10-0

Portekiz Premier Lig'in 21. haftasında Benfica, Nacional'i 10-0 mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'a gözdağı verdi.

10 Şubat 2019 Pazar 23:12
Cimbom'un rakibi gol yağdırdı! 10-0

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de Nacional'i 10-0 yendi.

Ligin 21. haftasında Nacional'i ağırlayan Benfica, Galatasaray ile hafta içinde yapacağı maç öncesi farklı galip geldi.

Benfica, 1. dakikada Alejandro Grimaldo, 21 ve 27. dakikalarda Haris Seferovic, 50. dakikada Joao Felix, 54. dakikada penaltıdan Pizzi, 56. dakikada Francisco Reis Ferreira, 64. dakikada Ruben Dias, 85 ve 90. dakikalarda Jonas, 88. dakikada Rafa Silva'nın golleriyle karşılaşmadan 10-0 galip ayrıldı.

Perşembe günü İstanbul'a gelecekler

Ligde art arda 6. galibiyetini alan Benfica, puanını 50'ye çıkardı ve Porto'nun bir puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Son 6 maçta 5. kez kaybeden Nacional ise 20 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:12
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. nacional

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