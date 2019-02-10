Cimbom'dan altın galibiyet! Fark 6'ya indi Süper Lig'in 21. haftasında, Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig'de 21. haftanın en kritik maçında Galatasaray taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray, 90 dakika sonunda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada penaltından Mbaye Diagne, 44. dakikada ve 51. dakikada Younes Belhanda kaydetti.



Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Hugo Rodallega attı. Puan farkı 6'ya indi Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.



Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

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