Cimbom evinde takıldı!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor'un golü 63. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken Galatasaray'ın golü 77. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

Galatasaray'ın ligdeki 16 maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Üç sakatlık

Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında savunmada görev yapan Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle oyuna daha fazla devam edemedi. 20. dakikada Serdar Aziz yerine Maicon oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada Sofiane Feghouli de sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Bu dakikada Galatasaray'da Feghouli yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.

Fatih Terim'i isyan ettiren son sakatlık haberi de 39. dakikada Fernando'dan geldi. Ayağındaki topu taça göndererek kenara gelen Fernando'nun yerine Selçuk İnan girdi.