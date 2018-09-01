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Cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Cilt kuruluğu cilt çok fazla su veya yağ kaybettiğinde herkeste görülür. Cilt kuruluğu probleminiz varsa cilt sertleşir, kaşınır, pul pul olma, soyulma gibi belirtiler görülebilir. Cilt kuruluğunun önüne geçmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:15
Cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Hemen her yaşta ve herkeste cilt kuruluğu problemi görülebilir. Çoğu kez nemlendirici kullanmak kuruluk sorununu çözer ancak bazı durumlarda cilt kuruluğunu önlemek için bir cilt uzmanından yardım almak gerekir. Tıpta cilt kuruluğu 'kserozis' olarak adlandırılır.

Cilt kuruluğu aşırı diyebileceğimiz bir boyuta vardığında ise bu kuruluk, egzama (dermatit) denilen diğer bir cilt problemine işaret ediyor olabilir. Kuru cilt ayrıca diyabet, tiroid sorunları veya kötü beslenme gibi başka problemlerle de ilişkili olabilir.

Egzama, ciltte iltihap oluştuğu anlamına gelir ve kaşıntı ile birlikte ciltte yama şeklinde pullanma gibi belirtilere yol açar. Tedavi edilmediği sürece egzama giderek kötüleşecektir.

Cilt kuruluğu probleminiz varsa cildiniz sertleşir, ayrıca ciltte pul pul olma, soyulma, ağrı, kaşınma, çatlama veya gri, kül rengi bir görünüm alma gibi belirtiler görülebilir. Kuru cilt çatladığında mikroplar da kolayca deriden içeri sızar. Bir kez cilde girdikten sonra bu mikroplar enfeksiyona yol açabilir. Cildinizde ağrı yapan kızarıklıklar oluşmuşsa bu bir enfeksiyon habercisi olabilir.

CİT KURULUĞU NEDENLERİ NELERDİR?

Cilt kuruluğu cilt çok fazla su veya yağ kaybettiğinde hemen herkeste görülebilir. Bazı kişilerinse cildi diğerlerine göre daha kurudur veya kurumaya meyillidir.

Yaş: Yaşlandıkça cildimiz de incelmeye ve kurumaya başlar. Yaşla birlikte metabolizma değişir, ciltte yağ bezleri daha az çalışır. Bu gibi nedenlerle cilt esnekliğini ve nemini yitirmeye başlar. 40'lı yaşlardan itibaren günlük olarak iyi bir nemlendirici kullanmaya başlamak gerekir.

CİLT KURULUĞU NASIL ÖNLENİR?

Sıcak su kullanmayın: Banyo yaparken ılık suyu tercih edin. Sıcak su, cilde nemini veren cildin doğal yağlarını daha çabuk azaltır.

Duşta uzun kalmayın: Eğer her gün duş alıyorsanız, duşta kaldığınız süreyi 10 dakika ile sınırlamaya çalışın. Daha fazlası cildin susuz kalmasına yol açabilir. Cilt kuruluğu sorunu olanlar günde bir kereden fazla duş almasa daha iyi olur.

Nem cihazı kullanın: Evinizdeki havayı nemli tutmanız cildinizin kurumasını da önleyecektir.

Soğuk havaya dikkat: Soğuk ve kuru havalar cilt kuruluğu şikayetinin başlıca nedenleri arasındadır. Soğuk havada ellerinizi ve yüzünüzü örtmeye özen gösterin. Bu şekilde dudak ve el çatlamalarının önüne geçebilirsiniz.

Yüzünüze özen gösterin: Eğer cildiniz çok kuruysa, sabun veya benzeri bir ürünle yüzünüzü günde sadece bir defa, geceleri temizleyin. Sabahları yüzünüzü sade, soğuk suyla yıkayın.

Susuz kalmayın: Fazla terlemeden dolayı vücut su kaybettiğinde, mutlaka bol bol su içilerek vücudun susuz kalması engellenmelidir. Bunun dışında gündelik hayatta da yeteri kadar su içmeye özen gösterilmelidir.

Giysilerinize dikkat edin: Cildin nefes almasını sağlayacak pamuklu, ipekli kumaşlar cildin tahriş olmasını, kurumasını önler. Giysiden söz açılmışken kullandığınız deterjanın da boya veya parfüm içermemesi önerilir. Bu tür ürünler yine cildi tahriş edebilir.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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