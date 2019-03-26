Cilt kanseri neden olur, cilt kanseri belirtileri nedenleri

Cilt hücrelerinin anormal büyümesi olan cilt kanseri en sık güneşe maruz kalan ciltte meydana gelir. Ancak, kanserin bu yaygın görülen türü olağan koşullarda güneş ışığına maruz kalmayan cilt alanlarında da meydana gelebilmektedir. En sık rastlanan hastalıkların başında gelen cilt kanseri belirtileri, cilt kanseri türleri, cilt kanseri nedenleri, cilt kanseri neden olur, cilt kanseri ölüme neden olur mu, melanom cilt kanseri nedenleri, mesleki cilt kanseri nedenleri merak edilmekte. Cilt kanserine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Cilt kanseri hakkında bilmeniz gerekenler

Cilt kanseri nedir?

Cilt kanserinin geliştiği bölgeler nelerdir?

Cilt kanseri çesitleri nelerdir?

Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanseri nedenleri nelerdir?

Cilt kanseri risk faktörleri nelerdir?

Cilt kanseri tanısı nasıl yapılır?

Cilt kanseri evreleri (yayılımı) nasıl belirlenir? İşte cilt kanserine ilişkin tüm detaylar...

Cilt kanserinden nasıl korunuruz?

Cilt Kanseri, deri hücrelerinin özellikle güneşe aşırı maruz kalma gibi nedenlerle anormal çoğalması sonucu gelişir; yüz, boyun, göğüs, kollar ve eller gibi cildin her bölgesinde olabilir. Cilt kanserine ten rengi koyu olan insanlar da dâhil herkeste rastlanabilir, oldukça yaygın bir hastalıktır. Teşhisi en kolay kanser türdür, sadece gözle muayene ile bile hızla tanı konabilir ancak zamanında tedavi edilmez ise diğer organlara yayılabilir ve ölümcül sonuçlara neden olur. Düzenli ve yeterli güneş kremi kullanmak cilt kanseri riskini azaltır. Günümüzde cilt kanseri tedavisinde pek çok yeni ve etkili ilaç kullanıma girmiştir. Cilt kanserinde erken tanı ile hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür.

Cilt kanseri en çok nerelerde olur

Kafa derisi

Kulaklar

Dudaklar

Boyun

Tırnakların altı

Ayak dipleri

Üreme organlarında görülmektedir.

Melanom nedir? Cilt kanseri melanomun belirtileri ve tedavisi

Aile öyküsü (genetik): Araştırmalar bazı kanser türlerinin ailesel geçişte daha etkin olduğunu saptamıştır. Örneğin, skuamöz hücreli karsinomu olan bir ebeveyne sahip olan kişilerin, bu kansere yakalanma riskinin ortalamadan iki ila üç kat daha yüksektir. Ailede melanom öyküsü olması da bazal hücreli karsinom olma riskini artırır.

Diğer sebepler: Bazı faktörlerin, her tür cilt kanserine yakalanma olasılığını arttırdığı düşünülmektedir. Bunlardan bazıları;

Kolayca bronzlaşmayan soluk cilde sahip olmak

Sarı ya da kızıl saç, mavi göz

Yaşlılık ve ailede cilt kanseri geçmişi

Çok sayıda bene sahip olmak

Çok sayıda çile sahip olmak

Yanık veya radyoterapi tedavisi ile daha önce hasar görmüş bir cilt sahip olmak

HIV gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar

Organ nakillerinden sonra kullanılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar

Creosote ve arsenik gibi belirli kimyasallara maruz kalma.

Cilt kanseri belirtileri

Cilt kanserinin ana belirtisi ciltte oluşan ben ve çillerdir

Cilt yüzeyinde belirgin değişiklikler

Cilt üzerini saran ve iyileşmeyen düz yara ya da sivilce

Deride pullu yama şeklindeki değişiklikler

Kırmızı yumrular oluşması

Yara gibi görünen düz, ten rengi veya kahverengi lekeler

Büyük kahverengi noktalar

Düzensiz sınırları olmayan kırmızı, beyaz, mavi veya mavi-siyah yaralar

Kaşıntılı veya ağrılı bir yumru

Kanamalı yaralar

Cilt kanseri lekeleri nasıl anlaşılır?

Cilt kanserinin belirtisi olan lekeler, yeni veya değişen bir yumru, büyüme, lezyon, ben veya ciltteki kaba bir yama şeklinde olabilmektedir. Tüm cilt kanserleri aynı görünmez. Ciltte oluşan normal bir lekenin görüntüsü, ten renginde, kahverengi, koyu kahverengi rengi şeklindedir. Kenarları iyi tanımlanmıştır. Genellikle 1/4 inç çapından küçüktür ve yuvarlak veya oval bir şekle sahiptir. Düz veya kubbe gibi olmalıdır. Bu tanımlamaların dışında görülen lekeler de, acil olarak bir uzmana gösterilmelidir.

Cilt kanseri teşhisi nasıl konur?

Cilt kanserini teşhis etmenin ilk adımı, genellikle kendi kendini muayenedir. Özellikle doğum lekeleri ve benlerin nerede olduğunu ve genellikle neye benzediklerini bilerek muayene yapılmalıdır. Aynı şekilde doktor da ben ve lekelerin boyutunda, dokusunda veya renginde bir değişiklik veya iyileşmeyen bir yara gibi yeni bir şey olup olmadığını kontrol edecektir. Cilt kanseri riski varsa, doktor muhtemelen biyopsi isteyecektir. Biyopsi ile ciltten küçük bir parça çıkarılır ve test için laboratuvara gönderilir.

Cilt kanseri türleri

Bazal hücreli karsinom,

Skuamöz hücreli karsinom

Melanom

Cilt kanseri evreleri

Evreleme, bir tümörün ne kadar yayıldığını tanımlamak için kullanılmaktadır. Cilt kanserinin evresi önerilen tedaviyi belirlemeye yardımcı olacaktır. Bazal hücreli karsinom gibi yüzeysel cilt kanserleri nadiren yayıldıkları için, tamamını çıkaran biyopsi çoğu kez kanser evresini belirlemek için gereken tek tetkiktir.

Fakat büyük bir skuamöz hücreli karsinom, Merkel hücreli karsinom ya da melanom bulunan kişilerde, doktor kanserin yayılımını belirlemek için ileri tetkikler önerebilmektedir. Doktorlar kanser evrelerini belirtmek için I’den IV’e kadar Roma rakamlarını kullanmaktadır. Evre I kanserler küçük ebattadır ve başladıkları alanla sınırlıdırlar. Evre IV, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre kanseri belirtmektedir.

Cilt kanseri tedavisi: cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi;

Cilt kanseri tedavisi, kişiye bağlı olarak değişmektedir. Kemoterapi, anti-kanser kremleri, foto dinamik tedavi , radyoterapi ve elektro kemoterapi gibi cerrahi olmayan tedaviler de belirli durumlarda kullanılmaktadır. Genel olarak, melanom olmayan deri kanseri olan 10 kişiden en az 9 tanesi için tedavi başarı ile sonuçlanmaktadır. Hangi tedavinin hasta için en uygun olduğuna karar verirken doktorlar aşağıdakileri dikkate almaktadır;

Sahip olunan kanser türü

Kanserin aşaması (büyüklüğü ve ne kadar yayıldığı)

Genel sağlık durumu

Cerrahi Tedavi; kanserin tamamen çıkarılmasını sağlamak için çevredeki sağlıklı doku ile birlikte kanserli dokuyu da alarak yapılan bir işlemdir. Çoğu durumda, melanoma olmayan deri kanserini tedavi etmek için yeterlidir.