Cildimiz ile ilgili yanlış bilinenler

Yüz için sabun kullanmak cildi kurutur diyorsanız. Yanlış! Günümüzde yeni sabunlar nemlendiriciler içermekte üstelik PH değeri artık nötr olan sabun bulmak pek zor değildir.

Sık sık güçlü temizleyiciler ve ovalamak sivilcelere iyi gelir. Yanlış! Sivilcelerdeki şişlik ve kızarıklıkları arttırırsınız. Yumuşak tahriş edici olmayan temizleyicilerle günde en fazla iki kez temizlemelisiniz.

Kurbağaya değenlerde siğiller oluşur. Yanlış! Masallardaki prenses ve kurbağa hikayesi kadar gerçekçidir. Üstelik prensde de siğil çıkmıyordu.

Kurdeşen, egzema kaşıntı ve benzer cilt hastalıkları allerji uzmanları veya Dahiliye uzmanları tarafından tedavi edilir. Yanlış! Cildinizde gördüğünüz her tür sorun Cildiye uzmanı doktorlarca tedavi edilir.

Frengi ve cüzzam tedavisi olmayan çok korkunç hastalıklardır. Yanlış! Artık frengi ve cüzzam tedavisi çok basit olan hastalıklardır. Yeter ki hastalarımız dermatoloji uzmanına ulaşsınlar.

Aynı anda süt ve yumurta yerseniz vitiligo olursunuz. Yanlış! Bu hastalığın yiyeceklerle bir alakası yoktur.

Mantar ve diğer kaşıntılı hastalıklar, kanatana kadar kaşıyarak pis kan akıtılırsa hastalık geçecektir. Yanlış! Kaşıyarak oluşan yaranın acısı kaşıntıyı bir süre azaltabilir. Ayrıca pis kan diye birşey de yoktur.

Cilt Kanseri öldürücüdür. Kısmen Yanlış! En kötü gidişli kanserlerden biri Malign Melanoma adındaki cilt kanseri olsa da cilt kanserlerinin çoğunluğu selim seyirlidir ve erken tanı konduklarında tamamen tedavi edilebilir.

Malign Melanoma yanlız sıcak iklimlerde beyaz tenli kişilerde görülür. Yanlış ! Malign melanom soğuk iklimlerde de görülebildiği gibi çok koyu tenlilerde de görülebilir.

İğne ile tedavi haptan çok daha iyidir. Yanlış! Günümüzde ağızdan alınan ilaçlar ve enjeksiyon ile yapılan tedaviler arasında etkinlik açısında bir fark yoktur. Enjeksiyon sadece bazı sebeplerle ağızdan ilaç alamayan hastalar yada yanlızca enjeksiyon formu olan ilaçlar için geçerlidir.

Yeni doğan çocuk tuzlanırsa ilerde teri kokmaz. Yanlış! Bu bazı yiyeceklerimiz için geçerli olabilir. Ama çocuğu tuzlamak iyi fikir olmadığı gibi cilt sorunlarına sebep olacaktır.

Ayaklardaki mantar hastalığın tedavi edilirse başka bir yerine daha kötü vurur. Yanlış! Mantar tedavi sonrası tekrarlayabilir ancak tedavisi kolay ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği taktirde çok ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Vitamin veya demir ilacı kullanmak kilo almaya sebep olur. Yanlış! Yanlız demir yada vitamin prepratları değil, sizi sağlınıza kavuşturan tüm tedaviler, ancak sağlınızı kaybettiğinizde verdiğiniz kiloları geri aldırabilir. Sağlıklı bir kişi bunları kullanarak kesinlikle fazladan gram bile alamaz.