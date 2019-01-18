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Cihat Arslan'dan kural hatası yorumu: Utanç duyuyorum

Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı. Olayla ilgili konuşan Akhisarspor teknik direktörü Cihat Arslan, "Utanç duyuyorum" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 23:39
Cihat Arslan'dan kural hatası yorumu: Utanç duyuyorum

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cihat Arslan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cihat Arslan esame listesine 13 yabancı futbolcunun yazılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Utanç duyuyorum" dedi.

"Sorumluluğu alıyorum"

'Sorumluluğu alıyorum' diyen Arslan, "Listeye 13 yabancı futbolcu yazılması teknik veya idari bir hatadır. Sorumluluk gereken bir hata maçın önüne geçti. Bu şekilde olmasından dolayı çok üzgünüz. Son dakika 3 transfer yaptık, altyapıdan oyuncular aldık ve karışıklık oldu. Ben sorumluluğu alıyorum. Teknik hata varsa ben, idari hata varsa başkası hesabı verir. İnsan hata yapabilir ama bu ciddi bir şey. Bunu başkan ve yönetimle konuşuruz. Bunu değerlendirmek lazım. Ne söylesek değeri yok. Bunu taşımak zorundayız. Teknik direktör benim. Her şeyin sorumlusu benim. Artık itirazlarla alakalı bir durum sonucu sonuç değişebilir. Güzel bir Cuma akşamıydı. Güzel akşama gölge düştü. Üzüntülüyüm. Bu akşam futbol olarak kaybediyorken, kazanıyorduk. Bu hatayı üstlenmek zorundayım. Utanç duyduğumuz bir durum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:39
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