Cihan Paçacı’nın istifasıyla ilgili flaş iddia! Duyan, kulaklarına inanamadı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bir diğer Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya verdiği röportajdan sonra İYİ Parti’deki görevinden istifa eden Cihan Paçacı hakkındaki gelişmeleri yazdı.

Bu istifanın taktik olabileceği değerlendirilirken, Meral Akşener’in altılı masaya verdiği değeri göstermek için Paçacı’nın istifasını istediği de ileri sürüldü.

Akşener’in Paçacı’nın röportajından dün saat 12:00’de haberdar olduğunu yazan Sarıkaya, “Liderleri karşılaması sonrası odasına giderken kurmaylarından biri içerde de gündeme geleceğini düşünerek Paçacı’nın demecinden söz etmiş, Akşener o an durumdan haberdar olmuş” diye ekledi.

Sarıkaya’ya göre Akşener’in tepkisi şu minvaldeydi: “Kılıçdaroğlu’nun evimize geldiği bir gün bu demeç oldu mu şimdi? Bizim aday çıkarma gibi bir kararımız yok ki, bu nereden çıktı şimdi.”

Sarıkaya, Akşener’in bu tepkiden sonra özel kalem müdüründen Paçacı’yı arayarak istifa etmesini istediğini kaydetti.

Akşener, iddiaya göre daha sonra altılı masa zirvesi başlangıcında liderlere, “Benim bu masaya verdiğim değerin yansıması olarak sayın Paçacı biraz önce genel başkan yardımcılığı görevinden istifasını verdi…” dedi.

Sarıkaya, Akşener bunları anlatırken Paçacı’nın da üst katta hazırlanan istifa metnini yayımladığını yazdı.

Sarıkaya, Paçacı’nın istifasının Akşener’in bir taktiği olduğuna dair yorumların İYİ Parti içinde rahatsızlıklara neden olduğunu kaydederken, şunları da ekledi: “Ayrıca Paçacı da kendisini ziyarete gelen yakın arkadaşlarına, ‘Hiç kimsenin en küçük telkinde bulunmadığını, partinin genel havasını gerçekçi yansıtmak için kişisel görüşünü aktardığını‘ söylemiş.”

Sarıkaya, istifanın istenmesinin nedeni için ileri sürülen en önemli gerekçeyi de şöyle aktardı: “Akşener’in Yavuz Ağıralioğlu’nun çıkışı sonrası kesin dille verdiği ‘Bu konuda konuşmayacaksınız’ talimatına uymamış olması… En önemlisi de Kılıçdaroğlu’nun Zirve için Genel Merkezlerine geleceği gün, ‘Seni istemiyoruz’ algısına yol açacak çıkışın yapılmış bulunması; kendilerinin aday çıkarabileceğini ifade ederek Masa’da oluşacak ortak adayın önüne geçmesi…”