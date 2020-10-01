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Ekonomi Ciceksepeti
Ekonomi

Ciceksepeti

Çiceksepeti aynı gün teslim ürünler | Hız günümüz için son derece kıymetli. Kimsenin bir şeyler satın almaya, mağazalara göz atmaya ya da aldığı hediyeyi elden vermeye zamanı yok. Pandemi süreci de bu duruma eklenince online alışverişler en çok tercih edilenler arasına yerleşti. Market alışverişinden, kıyafete, beyaz eşyadan çiçeğe her şeye saniyeler içerisinde bir tıkla ulaşmak mümkün. Çiçek gönderimi yapmak isteyenler hangi sitelerden nasıl çiçek siparişi verebileceklerini araştırıyor. Peki, Çiçeksepeti üye olmadan sipariş verilir mi? |Çiçeksepeti çiçek fiyatları | Çiçeksepeti hangi şehirlere gönderi yapıyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:21:00 -
Ciceksepeti

Çiçek sipariş et | Özel günlerde sevdiklerinize onları hatırladığınızı anlatmanın en iyi yolu hediye almaktır. Çiçek, çikolata , kitap vs. hediye etmek isteyenler bunun en pratik yolunu araştırıyor. Pek çok siteden hediye gönderebilirsiniz. Söz konusu sitelerden biri de Çiçek Sepeti. Peki, Çiçeksepetin’nden sipariş nasıl verilir?

Çiçek siparişi

Çiçek siparişi vermek isteyenler arzu ederlerse çiçekçilerin kendi internet siteleri üzerinden ya da telefonla sipariş verebilir. Ayrıca çiçek siparişi verilen daha geniş çapta internet siteleri de bulunuyor. Söz konusu sitelerden biri de.ciceksepeti.com. Çiceksepeti internet sitesi ya da uygulamasından çiçek, çikolata, kişiye özel hediyeler, kekler, kitaplar kısacası pek çok ürün sipariş edebilirsiniz.

Çiçek Sepeti sipariş nasıl verilir?

Çiceksepeti’nden sipariş vermek isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Çiçeksepeti internet sitesi ya da uygulamasına üye olarak siparişinizi verebilirsiniz. Bunun için önce hediye edeceğiniz ürünü sepete atmanız gerekiyor. Ardından da teslimat gün ve saatini seçip ödeme yapabiliyorsunuz. Ödeme işleminin ardından not üzerinde yazacak metni doldurmanız isteniyor.

Çiçek Sepeti doğum günü

Çiçek Sepeti’nde hediyeler kategori ve cinsiyete göre sıralanabiliyor. Doğum günü, evlilik yıldönümü, yeni iş kutlaması gibi onlarca kategoride yüzlerce ürün karşınıza çıkacaktır.

Çiçek Sepeti Kıbrıs'a gönderim

Pek çok kişi Çiçek Sepeti’nden Kıbrıs’a gönderi oluşturup oluşturulamayacağını araştırıyor. Çiçek Sepeti’nden Kıbrıs’a çiçek gönderimi yapılamıyor. Ancak Çiçek Sepeti lolaflora.com isimli bir diğer internet sitesinden İspanya, İtalya, Meksika, Brezilya ve Rusya gibi ülkelere uluslararası çiçek gönderimi yapıyor.

Çiçek Sepeti kampanya

Çiçek Sepeti’nden gönderi yapmak isteyenler kampanya olup olmadığını araştırıyor. Çiçek Sepeti belirli dönemlerde hem internet sitesi hem uygulamadan kampanyalar yapıyor. Ayrıca uygulama üzerinden sipariş verenlere 10, 15 TL değerinde bir sonraki siparişte kullanılmak üzere kodlar veriliyor.

Çiçek Sepeti indir

Çiçek Seeti uygulamasını Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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