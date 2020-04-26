  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Cibuti'de koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, koronavirüs vaka sayısı 1000'i geçti.

2020-04-26 01:08:00 -
Cibuti'de koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, Cibuti'de 9 kişide daha Kovid-19'a rastlandı.

Böylece salgına yakalanan kişi sayısı 1008'e yükselirken, can kaybı ise 2 oldu. Hastalığa yakalanan 373 kişi de tedavinin ardından iyileşti.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla, Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıta genelinde vaka sayısı 29 bin 422'ye çıkarken, 1342 kişi de hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı