CHP'nin yalanlarına sert tepki! 'Mide bulandırıyorsunuz'

Mimar Büşra Elsal, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile CHP'ye sert tepki gösterdi. Elsan, 'Mide bulandırıyorsunuz' notuyla paylaştığı videoda CHP'nin bütün yalanlarını gözler önüne serdi.

Bütün yalanları sıraladı

CHP'nin bugüne kadar attığı tüm yalanları peş peşe sıralayan Elsal, "Hiçbir şeyiniz kalmadı dimi. Bütün yalanları tükettiniz. Atmadığınız iftira, söylemediğiniz yalan kalmadı. Telefonlarımız dinleniyor dediniz olmadı, kimse yemedi. Partinizde taciz tecavüz vakaları çıktı. Üstünü örtmek için "İmamoğlu'na suikast planlandı" dediniz, o da tutmadı. "Çin'e gönderilen ihracat treni Halkalı'da durdu" dediniz, yalan söylediğiniz ortaya çıkınca öküzün trene baktığı gibi bakakaldınız." dedi.

"95 milyar dolarımız var"

Muhalefet partilerinin "Merkez Bankası rezervleri eridi" iddiasına da değinen Büşra Elsal, pandemi döneminde bile Türkiye ekonomisinin dim dik durduğunu hatta bütün dünya ülkelerinin gıpta ile baktığını belirterek, "95 milyar dolar rezervimiz duruyor. Bu rakam 2002'de 27 milyar dolardı. Siz ülkeyi IMF'nin kuacağına atmak isterken reis sizin pisliğinizi de temizledi. 2013'te IMF'ye olan 23 milyar dolar borcunuzu da kapattı." sözlerini sarf etti.