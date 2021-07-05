  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çatışmanın ortasında kalan oyuncu vuruldu
Kazakistan'da yangın! OHAL ilan edildi
CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!
Bakan Selçuk'tan velilere kritik çağrı!
Aktüel CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!
Aktüel

CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın Twitter’da yaptığı “RTÜK’ün ilk 6 ay skoru... Muhaliflere: 22 ceza. Yandaşa: 0 (sıfır)” şeklindeki paylaşım ve karanlık OdaTV’ye yaptığı açıklama, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 12:26:00 -
CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!

 yeniakit.com.tr  Ankara 

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın Twitter’da yaptığı “RTÜK’ün ilk 6 ay skoru... Muhaliflere: 22 ceza. Yandaşa: 0 (sıfır)” şeklindeki paylaşım ve karanlık OdaTV’ye yaptığı açıklama, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yalanlandı.

Taşçı’ya tepki gösteren Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP-Karanlık Oda işbirliğiyle karalama

Türkiye’yi germeyi ve kamplaştırmayı yayın politikası haline getiren karanlık Oda’da, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamalarıyla hazırlanan yazıda, “Yılın ilk 6 ayında RTÜK muhalif kanallara 22 ayrı ceza karşılığı 5 milyon lira idari para cezası keserken, iktidara yakın kanallara ise kesilen ceza sayısı sıfır olarak kayıtlara geçti.

RTÜK’ün Türkiye yayıncılığı için öncelikli bir soruna dönüştüğünü vurgulayan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, ‘RTÜK, 1780 televizyonu ikiye ayırmıştır, iktidarı ve sarayı sevenler; eleştirenler. Eleştirenleri susturabilmek için de Ebubekir Şahin her yolu deniyor, cezaya boğuyor’ dedi. CHP kontenjanından Üye olan İlhan Taşcı, RTÜK’ün 1 Ocak ila 30 Haziran 2021 tarihindeki yaptırım ve cezalarını inceledi.

Buna göre, RTÜK; Ocak ile Haziran ayı arasında en çok cezayı 9 ayrı yaptırımla Halk TV’ye kesti. Kanala bu yaptırımlar karşılığında verilen idari para cezası ise 254 bin lira olarak hesaplandı” iddialarına yer verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

turan

Bu zavallı taşcı da birilerin de talimat almıştır.mecburen uyduruk yalan bir şeyler söylemek zorunda dır..zırvalasınlar bakalım...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay