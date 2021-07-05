CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!

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RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın Twitter’da yaptığı “RTÜK’ün ilk 6 ay skoru... Muhaliflere: 22 ceza. Yandaşa: 0 (sıfır)” şeklindeki paylaşım ve karanlık OdaTV’ye yaptığı açıklama, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yalanlandı.

Taşçı’ya tepki gösteren Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP-Karanlık Oda işbirliğiyle karalama

Türkiye’yi germeyi ve kamplaştırmayı yayın politikası haline getiren karanlık Oda’da, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamalarıyla hazırlanan yazıda, “Yılın ilk 6 ayında RTÜK muhalif kanallara 22 ayrı ceza karşılığı 5 milyon lira idari para cezası keserken, iktidara yakın kanallara ise kesilen ceza sayısı sıfır olarak kayıtlara geçti.

RTÜK’ün Türkiye yayıncılığı için öncelikli bir soruna dönüştüğünü vurgulayan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, ‘RTÜK, 1780 televizyonu ikiye ayırmıştır, iktidarı ve sarayı sevenler; eleştirenler. Eleştirenleri susturabilmek için de Ebubekir Şahin her yolu deniyor, cezaya boğuyor’ dedi. CHP kontenjanından Üye olan İlhan Taşcı, RTÜK’ün 1 Ocak ila 30 Haziran 2021 tarihindeki yaptırım ve cezalarını inceledi.

Buna göre, RTÜK; Ocak ile Haziran ayı arasında en çok cezayı 9 ayrı yaptırımla Halk TV’ye kesti. Kanala bu yaptırımlar karşılığında verilen idari para cezası ise 254 bin lira olarak hesaplandı” iddialarına yer verilmişti.