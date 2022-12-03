CHP'nin ekonomisti bile sonunda kabul etti: Erdoğan başarıyor

Muhalif kimliğiyle tanınan ekonomist Özgür Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Türkiye ekonomisine ilişkin genel olarak eleştirel açıklamalarda bulunan Demirtaş, bu kez başarıyı kabul etmek zorunda kaldı.

Erdoğan her platformda söyledi

Bilindiği üzere Türkiye son dönemde ihracat odaklı yeni ekonomik modele geçiş yapıyor. Her ay açıklanan ihracat verilerinde cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, Asya'da özellikle de Çin'de bulunan üretim merkezlerinin gözü Türkiye'ye döndü.

Bunu her platformda en üst perdeden dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin yeni üretim üssü haline getirilmesi için sürecin devam ettiğini söylüyor.

Üretim Çin'den Türkiye'ye kayıyor

Öte yandan artık bu durumu CHP'li olarak bilinen ekonomistler bile kabul etmeye başladı. Bunların sonuncusu ise muhalif ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylardır dile getirdiği Türkiye'nin yeni üretim üssü olma politikasının gerçekleşmeye başladığını kabul etti.

Türkiye ekonomisi için çok ümitli olduğunu belirten Demirtaş, üretimin artık Çin'den Türkiye'ye kaydığını söyledi. Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Türkiye ile ilgili çok ümitliyim. Evet maalesef Ekonomi Siyasi Partilere çok bağlı (keşke olmasa). Ama inanılmaz iyi bir jeopolitik konumumuz, genç nüfus, Çin’den kayan üretim var. Turizm iyi gidiyor ve Türkiye AB için vazgeçilmez bir ülke+"