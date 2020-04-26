CHP’nin bir yalanı daha elinde patladı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak AK Parti’nin, CHP’li belediyeler aleyhine kurgu röportaj yaptırdığını iddia etti.

Röportajda Metin Dölek isimli şahıs, limon üreticisi vatandaşa telkinde bulunarak Ekrem İmamoğlu’nun üreticiden değil “stokçu yandaşlardan” limon aldığını söylemesini istiyordu. Ancak görüntülerin AK Parti’yle ilgsinin olmadığı, aksine CHP’lilerin parmağı olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntülerin çekimini yapan Metin Dölek’in, 31 Mart yerel seçimlerinde De mokrat Parti’yle çalıştığı, ayrıca CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le birçok fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı.

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, “Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak, AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi. Suç duyurusunun ardından konuşan Dölek ise, sözkonusu videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.