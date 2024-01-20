CHP’nin basın özgürlüğü maskesi yine yerlerde

HABER MERKEZİ

Daha önce çok sayıda yerli ve milli gazeteciyi darp eden ve adeta öldüresiye döven CHP’liler, bu defa Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunu haberleştiren A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldırdı. Bir başkan yardımcısı ile İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüphelinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmasını sindiremeyen CHP’liler, yere düşürdükleri Vural’ın yüzüne defalarca tekme attı. Saldırı kamuoyunda infiale yol açarken, muhabirin yüzüne tekme atan 3 saldırgan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akit ailesi olarak CHP’lilerin linç girişimine maruz kalan Vural’a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, Turkuvaz Medya ile A Haber’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.