  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’nin basın özgürlüğü maskesi yine yerlerde
Gündem

CHP’nin basın özgürlüğü maskesi yine yerlerde

Yeniakit Publisher
2024-01-20 10:50:00 -
CHP’nin basın özgürlüğü maskesi yine yerlerde

Kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde vatansever gazetecilerin üzerinde zulüm ve baskı fırtınası estiren CHP’liler, çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi.

HABER MERKEZİ

Daha önce çok sayıda yerli ve milli gazeteciyi darp eden ve adeta öldüresiye döven CHP’liler, bu defa Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunu haberleştiren A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldırdı. Bir başkan yardımcısı ile İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüphelinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmasını sindiremeyen CHP’liler, yere düşürdükleri Vural’ın yüzüne defalarca tekme attı. Saldırı kamuoyunda infiale yol açarken, muhabirin yüzüne tekme atan 3 saldırgan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akit ailesi olarak CHP’lilerin linç girişimine maruz kalan Vural’a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, Turkuvaz Medya ile A Haber’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23