CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreni kapsamında Anıtkabir özel defterine yazdıklarına kafayı takan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan yazdıklarıyla, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

ERDOĞAN ATATÜRK’E ALGI YAPMIŞ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, özel deftere Türkiye’nin kalkındığını yazmasını kabullenemeyen Başarır, “Anıtkabir özel defterine yazarken de algı yapmış; ülkenin itibarını artırmışlar, kalkınıyormuşuz (!) Ata’nın huzuruna çıkıp olmayan şeyleri varmış gibi göstermekte üstlerine yok!” diye yazdı.

VATANDAŞLARA “EDEPSİZ KALABALIK” DİYEREK HAKARET ETTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara da “edepsiz kalabalık” diyerek hakaret eden Başarır, “Slogan attırmak için getirdiği bu edepsiz kalabalığı millet diye yutturmaya çalışan zihniyete sadece acıyoruz. Ne yaparsanız yapın, Cumhuriyet karşısında hep ezik kalacaksınız!” ifadeleriyle, CHP’nin içine düştüğü acınacak durumu ortaya koydu.