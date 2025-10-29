  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı
Siyaset

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin en büyük talihsizliği” dediği ana muhalefet partisi CHP, haseti iyice siyasetin önüne koymaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreni kapsamında Anıtkabir özel defterine yazdıklarına kafayı takan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan yazdıklarıyla, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

ERDOĞAN ATATÜRK’E ALGI YAPMIŞ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, özel deftere Türkiye’nin kalkındığını yazmasını kabullenemeyen Başarır, “Anıtkabir özel defterine yazarken de algı yapmış; ülkenin itibarını artırmışlar, kalkınıyormuşuz (!) Ata’nın huzuruna çıkıp olmayan şeyleri varmış gibi göstermekte üstlerine yok!” diye yazdı.

VATANDAŞLARA “EDEPSİZ KALABALIK” DİYEREK HAKARET ETTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara da “edepsiz kalabalık” diyerek hakaret eden Başarır, “Slogan attırmak için getirdiği bu edepsiz kalabalığı millet diye yutturmaya çalışan zihniyete sadece acıyoruz. Ne yaparsanız yapın, Cumhuriyet karşısında hep ezik kalacaksınız!” ifadeleriyle, CHP’nin içine düştüğü acınacak durumu ortaya koydu.

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek
‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

Gündem

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ ifadesi ağırlarına gitmiş! CHP Akın Gürlek’i HSK’ya şikayet edecek

Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!
Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!

Gündem

Komünist terör örgütüne operasyon: Koşun CHP’lier koşun MLKP’liler paketlendi!

CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon
CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

Gündem

CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23