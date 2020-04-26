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Gündem

CHP'liler zıvanadan çıktı! Teröristler için klip hazırladılar

CHP Buca Gençlik Kolları, terör örgütü DHKP-C'li örgüt üyeleri için destek klibi hazırladı.

2020-04-26 10:54:00 -
CHP'liler zıvanadan çıktı! Teröristler için klip hazırladılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gençlik kolları, terör örgütü DHKP-C savunuculuğuna savundu!.. CHP Buca Gençlik Kolları, DHKP-C'nin müzik grubu olan Grup Yorum'un üyelerinden İbrahim Gökçek için bir klip hazırladı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde DHKP-C'li teröristlere silah temin eden ve ölüm orucunda ölen Mustafa Koçak için de bir başsağlığı mesajı paylaştı..

Grup Yorum'un üyelerinden İbrahim Gökçek için hazırlanan klipte, DHKP-C'li terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'e CHP'li gençlerin destek mesajları yer aldı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde DHKP-C'li teröristlere silah temin eden ve ölüm orucunda ölen Mustafa Koçak için de bir başsağlığı mesajı paylaşıldı. CHP Buca Gençlik Kolları'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında ''Mustafa Koçak ömrünü adalet için verdi. 297 günde 29 yaşında 28 kilo ile dört duvar arasında bu adaletsiz dünyada aramızdan ayrıldı. Direnişin direnişimizdir Mustafa. Katillerini tanıyoruz! Işıklar içinde uyu!" dendi.

CHP Buca Gençlik Kolları'nın terör örtüğünün talimatıyla ölüm orucuna başlayanlara karşı ölümü kutsaması sosyal medyada devam etti. CHP'li gençler ölen DHKP-C'liler için ışıklar içinde uyuması temennisi taziye mesajında sunulurken, savcıyı şehit edenlerden olan Koçak'a emri DHKP-C verdiği halde katillerin aramızda dendi.

CHP Buca Gençlik Kolları'nın 21 Nisan gününde paylaştığı mesajında yine terör örgütü DHKP-C'nin İdil Kültür Merkezi'nde yetiştirdiği Grup Yorum'dan ölüm orucuna başlayan İbrahim Gökçek'in talepleri acilen kabul edilsin denilerek destekte bulunuldu. Ayrıca Grup yorum için Karşıyaka Gençlik Kolları'nın konser duyurusu da CHP gençlik kollarından duyurularak Grup Yorum'a destek verildi.

Kaynak: Sabah

 

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Yorumlar

Nadir

Hepinizin bir .. kadar değeri yok çünkü it bağlı oldugu yeri bekler sizlerse olduğunuz yeri yıkmak için varsınız onun için itler sizlerden daha değerli
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Servet

Biz zaten tanıyoruz hainler
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