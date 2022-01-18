CHP’li Tunç Soyer’i rezil eden Konyalı

Yeni Akit Ankara

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kredi kartlı ödeme sistemini “Türkiye’de ilk” diye sunmaya kalkışınca Konyalı bir vatandaşın verdiği cevapla rezil oldu. Sosyal medya hesabından, “Türkiye’de ilk kez Visa işbirliğiyle ulaşımda kredi, banka ve ön ödemeli kart ile ödeme dönemini başlatıyoruz. Uygulamamız havalimanı otobüslerinde başladı. Yaz aylarına kadar tüm toplu ulaşım ağımıza yayacağız” duyurusunu yapan Tunç Soyer’e, Konyalı bir vatandaşın verdiği cevap, CHP’li belediye başkanlarının vizyonsuzluğunu ve bilgisizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konyalı fena faka bastırdı!

Rasim Efe Aşçı isimli Konyalı bir kullanıcı Tunç Soyer’e, “Konya’da 10 yıldır kullanıyorum ben ve sadece Visa değil Master Card ve tüm kredi kartları ile şehir içi otobüs, tramvay kullanabiliyorum. 10 yıl geriden geliyorsunuz” diye yazdı. Konyalı vatandaşın Soyer’e verdiği cevap adeta sosyal medyada günün kapağı oldu. Diğer kullanıcıların CHP’li Soyer’i tiye alan paylaşımlarıyla adeta sosyal medya yıkıldı.