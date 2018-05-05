CHP'li İnce resmen Cumhurbaşkanı adayı!

YSK'ya başvurunun yapılmasın ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bugün 3 grup başkan vekilimiz ile birlikte YSK'ya CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin aday gösterme belgelerini ibraz ettik, aday gösterdik. Türkiye bir seçime gidiyor. 25 Haziran sabahı Türkiye CHP'nin iktidarında demokrasiyi savunanların parlamentoda ağırlıklı şekilde temsil edildiği Türkiye’de, Muharrem İnce’nin de cumhurbaşkanı seçildiği Türkiye'de hak hukuk adalet davasının zafere ulaştığını görecek. Dün seçim kampanyamızı başlattık. Bugün de aday müracaatını yaptık. Bu kampanya sadece CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası değildir. 80 milyonu birleştirecek kampanyadır. Milletin kardeşliğini yeniden kurma kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP amblemini çıkarıp kendi genel başkanına emanet eden Muharrem İnce'nin yakasına taktığı Türkiye rozetiyle milletini kucaklayacağını anlatarak, "Bu Türkiye için önemlidir. Sandıklarımızı güvenli tutuyoruz. Sandıklarımıza gelecek insanlarımızın oylarını iç rahatlığıyla vermesini istiyorum. Herkesin vatandaşlık görevini yapmasını istiyorum. Sandığa gidip Türkiye’nin geleceğini oylayıp Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapın" diye konuştu.



Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Tezcan, "Yarışsız bir seçim mi istiyorlar. Kendileri aday gösterecek. CHP'nin adayı olmasın meydan bize kalsın mı diyorlar. Demek ki telaşa düşmüşler yarışmaktan korktuklarını gösteriyor. Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.