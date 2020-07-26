CHP'li İBB'den ABD heyetine 28 bin liralık ziyafet

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kendisini ziyaret eden 25 kişiden oluşan ABD merkezli finans kuruluşları yöneticilerine 28 bin 211 lira yemek harcaması yaptığı belgelendi. Bir kişilik yemek bedelinin bin 128 lira 46 kuruş olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda organizasyonun amacı ve neticeleriyle ilgili bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.

25 kişilik yemek bedeli 28 bin 211 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün yazısında; söz konusu yemek harcamasına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Yazıda; "25 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etmek amacıyla İstanbul'u ziyaret eden ABD Merkez finans kuruluşları yöneticilerine yönelik, ülkemizin ve İstanbul'un etkin tanıtımının yapılması amacıyla 'Temsili Tören ve Tören Giderleri Yönergesi'nin 5. maddesi kapsamında yapılması ve bedelinin ödenmesi uygun görülen 25 kişilik yemek bedeline ait ağırlama faturasının belediye bütçesinden ödenmesinin yapılması için ödeme emri belgesi yazımız ekinde görülmektedir.." denildi.

İBB'nin resmi yazısına tarih yazılmamış

Söz konusu yazıda; Fahri Murat Tuncay ve Ömer Faruk Şimşek'in imzası yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi yazısında tarihin olmaması dikkat çekiyor.

"Dosyada organizasyonun amacı ve neticeleriyle ilgili bilgi de bulunmamakta"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda; "25 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etmek amacıyla 25 kişiden oluşan ABD merkezli finans kuruluşları yöneticileri için toplam 28.211,65 TL yemek giderinin İBB'ye fatura edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu faturaya göre 1 kişilik yemek bedelinin 1.128,46 TL olduğu görülmüştür. Dosyada bu organizasyonun amacı ve neticeleriyle ilgili bir bilgi de bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nun kurulmamış şirkete organizasyon işi verdiği belgelenmişti

Ekrem İmamoğlu'nun; CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği belgelenmişti.

İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği, şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edildi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

Şirket organizasyondan 5 gün sonra kurulmuş

Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi.

Sabah