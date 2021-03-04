CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde aynı kişiye dört müdürlük görevi!

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında Mustafa Karatay’a dört ayrı müdürlük verildiği ortaya çıktı. Ayrıca Esenyurt Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan şemada, Günnur Yıldırım’ın iki ayrı görevi olduğu bilgisi yer aldı.

Mustafa Karatay'a dört müdürlük

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediyesi'nde bir kişiye dört müdürlük verildiği ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında yer alan bilgilere göre; Mustafa Karatay'ın dört ayrı görevi Günnur Yıldırım'ın ise iki ayrı görevi var.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan şemada, Karatay'ın görevleri arasında Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevleri yaptığı görülüyor.

Ayrıca Esenyurt Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan şemada, Günnur Yıldırım'ın iki ayrı görevi olduğu bilgisi yer alıyor. Belediyenin hazırladığı müdürlükler şemasında, Yıldırım'ın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü görevleri yaptığı belirtiliyor.

AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li Belediyelerde yaşanan bu olayla ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi. Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"CHP'de liyakat; seçim ortaklarına yüzdelik kadrolar dağıtmaktır, Esenyurt'ta olduğu gibi üniversite diploması sormaksızın akrabalara 4 farklı makam vermektir. Her fırsatta liyakat güzellemesi yapanların liyakat anlayışı tam olarak budur. "Liyakat ne güzel şey." Yerseniz tabi!"

Kaynak: Sabah