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Gündem CHP'li Buca Belediyesi'nin yolsuzluk skandalında yeni gelişme!
Gündem

CHP'li Buca Belediyesi'nin yolsuzluk skandalında yeni gelişme!

Buca Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk skandalında yeni gelişme yaşandı. "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:01:00 -
CHP'li Buca Belediyesi'nin yolsuzluk skandalında yeni gelişme!

CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Ekim'de gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

3 zanlı kayıplarda!

Hakimliğe çıkarılanlardan Buca Belediyesinde çalışan biri müdür, ikisi amir ve biri personel olmak üzere 4 zanlı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli salıverildi. Gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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