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Aktüel CHP'li başkan, Samandağ'a giden yardımlara el koydu... Büyük skandal!
Aktüel

CHP'li başkan, Samandağ'a giden yardımlara el koydu... Büyük skandal!

CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı'nın bölgeye giden yardımaları babasının evinde alıkoyduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yardım malzemelerine el koydu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 17:16:00 - 2023-02-12 17:20:07
CHP'li başkan, Samandağ'a giden yardımlara el koydu... Büyük skandal!

CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı'nın bölgeye giden yardımaları babasının evinde alıkoyduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yardım malzemelerine el koydu.

Tarihi deprem felaketinde 7'nci gün...

Bölgede insanüstü bir çaba ile hayat kurtarılmaya, depremzedelere yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.

Bütün bu hengame içinde birçok fırsatçı da krizi fırsata çevirme derdinde.

TV 24'ün haberine göre onlardan biri de CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Arabacı...

Depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesi o oranda da yardımların ulaştırılmaya çalışıldığı bir ilçeydi.

Arabacı'nın ise bölgeye gelen yardımalara el koyarak babasının evinde depoladığı ortaya çıktı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri eve baskın yaptı.

Baskında evde ve henüz indirilmekte olan tır üzerindeki malzemelere el konuldu.

Arabacı ise yardımların aylarca sonra bile dağıtılmak üzere parti merkezinden kendisine yönlendirildiğini, çoklu almaların önüne geçmek için babasının evine indirdiğini söyledi.

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