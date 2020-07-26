CHP'li Barış Yarkadaş'a vatandaştan tokat gibi cevap

Birkaç gündür CHP’li isimler, bazı gazeteciler ve iş dünyasından isimlerin de katıldığı bu "Mustafa Kemal'e hakaret edildi" iddialarını somutlaştırmayan Yarkadaş’a en güzel cevap ise yine Twitter üzerinden geldi.

Mehmet Dağtekin isimli bir vatandaş CHP’nin beraber hareket ettiği HDP’lilerin yakın geçmişte defalarca Mustafa Kemal büst ve heykellerini yaktığını hatırlatarak "CHP yoldaşı HDP, Atatürk heykellerini ateşe verirken gıkları çıkmayan da bunlardı! Yetmez Deyip 'Her CHP'li evden 1 oy HDP'ye" diyerek, gazi Meclise taşıyanlarda bunlardı!" ifadelerini kullandı.

HDP’liler geçmişte birçok kez Mustafa Kemal heykellerini hedef almıştı.

Şırnak Cizre’de PKK’lılar, İdil Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Mustafa Kemal heykelini benzin dökerek yaktı.

Lice’de bir okulun bahçesindeki büst, terör örgütü yandaşları tarafından yakıldı.

Diyarbakır’ın Ofis Semti’nde bulunan bir öğrenci yurdundaki Mustafa Kemal büstü bir grup terör yandaşı tarafından binadan aşağıya atıldı, ayaklar altına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta terör örgütü yandaşlarının yaktığı Mustafa Kemal heykeli.

Van’ın Başkale 500 kişi DBP İlçe binası önünde toplandı. Toplanan grup daha sonra sloganlar atarak AK Parti İlçe binasını taşladı. Göstericiler daha sonra çarşı merkezinde bulunan Mustafa Kemal heykeline molotof kokteyli atarak yaktı.

Diyarbakır’da, bölücü terör örgütü PKK yandaşı bir grup, Dağkapı meydanındaki Mustafa Kemal heykelini yakmaya çalıştı. Kısa sürede alev alan heykel zarar gördü.