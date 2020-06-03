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Aktüel

CHP'li Adıgüzel, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:52:29 -
CHP'li Adıgüzel, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını istedi

TBMM (AA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, salgın sürecinde yürürlüğe giren 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların salgının gidişatını etkilediğine dair sağlıklı verilerin olmadığını öne sürdü.

Sokağa çıkma yasağını sadece belli bir yaş grubuna uygulanmasının eşitliğe aykırı olduğunu savunan Adıgüzel, "65 yaş ve üstündeki büyüklerimiz, 70 gündür evlerinden çıkamıyor. Bu durum kronik hastalıkların artmasına neden oluyor. Evde hareketsiz bir şekilde oturmak psikolojik sorunlara da neden oluyor. Bu nedenle artık 'evde hayat yok, evde sorun var' noktasına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi gerekir." diye konuştu.

Sağılık çalışanlarının yaşadığı sorunlarına da değinen Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltileceğine ilişkin söz verdiğini, ancak şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Adıgüzel, Kovid-19 nedeniyle sözleşmeli erlerin de 70 gündür kışlalarında hapsedildiğini, kendileriyle aynı durumda olan diğer askeri personelin kullandığı hukuki izinleri kullanamadığını ileri sürdü.

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