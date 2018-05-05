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CHP'den YSK'ya çağrı: Süreyi uzatın

24 Haziran seçimleri için aday çıkarma noktasında sorunlar yaşayan CHP'de İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, YSK'ya çağrıda bulundu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:29
CHP'den YSK'ya çağrı: Süreyi uzatın

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, burada seçmen güncellemesi için sırada bekleyenlerle sohbet etti. Daha sonra açıklama yapan Tekin, seçmen kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyenlerin, seçimde oy kullanabilmeleri için işlemlerini tamamlamaları adına il ve ilçe seçim kurullarına akın ettiklerini söyledi. Güncelleme işlemlerinin zor olduğunu belirten Tekin, bunun daha basit uygulamalarla yapılması gerektiğini söyledi.

Tekin, "Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde, seçmen güncellemelerini yapmak için buraya gelmişler. Devletin temel görevi vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Eğer kimlik kartı verdiyseniz bununla her işlemi yapabilmeli" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA GÖÇ ETMİŞ 1 MİLYON SEÇMEN VAR"

Gürsel Tekin, "Sadece İstanbul'da iki yıl içerisinde 400 bin seçmen buradan göç etmiş. Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarından 550 bin seçmen de İstanbul'a gelmiş. Yani bir şehirde göç etmiş ortalama 1 milyon seçmen var. Bir de Edirne'den Ardahan'a göç haritasını düşünün. Bu kadar yoğun göçün olduğu bir ülkedeki seçmenin oylarını zorlaştırmanın hangi mantığa uygundur. Bütün bu işlemler için 6 gün süre var. İçeride memurlar can çekişiyor. Onların da yapabilecek bir şeyleri yok. Memur kardeşlerimiz pasaport işlemleri yapacak, nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi yapacak ve bir de vatandaşlık görevi için seçmen güncelleme işini de yapacak" dedi.

Üniversite öğrencilerinin de YSK'nın yayımladığı genelgeden haberleri olmadığını öne süren Gürsel Tekin, seçmen güncelleme işlemlerinde son gün olan 12 Mayıs'ın yeterli bir süre olmadığını savundu. Gürsel Tekin, "Bu sürenin uzatılması lazım. Aksi takdirde Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu uygulamaların altında kalır, çöker. Bu seçim şaibeli seçim haline dönüşür. Bu sürenin uzatılması lazım. Bugünden itibaren vatandaşın nasıl kendini güncelleyebileceği kamu spotuyla anlatılmalı ve yeni bir uygulama başlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

YSK'YA "SEÇMEN GÜNCELLEME SÜRESİNİ UZATIN" ÇAĞRISI

Seçmenlerin kendini nasıl güncelleyeceği ve oy kullanacağıyla ilgili yeni bir uygulamanın başlatılması gerektiğini aktaran CHP'li Tekin, YSK'ya çağrıda bulundu. Tekin, şunları söyledi:

"5 gün içerisinde bu meselelerin çözülmesi mümkün değildir. Makul bir süreye uzatılması ve derhal bütün televizyonlara rica ediyoruz, 56 milyon vatandaşın kendini güncelleyebilmesi için kamu spotu olmak üzere hür türlü yöntemin uygulanması lazım. Bu kadar teferruata gerek yok. Nüfus cüzdanının yeterli olması lazım. Bu kimlikle her türlü işlemi yapıyorsam oyumu da rahatlıkla kullanabilmeliyim. Bu olanakları derhal yurttaşlara tanıyın. Aksi takdirde bu seçim tartışmalı, şaibeli bir seçime dönüşür. Bunun sorumluluğu sizin sırtınıza kalır. 56 milyon seçmen kendini güncelleyecek, burada sadece nakil sorunu yaşanmıyor; taşımalı sistem diye ucube bir sistem çıkardılar. Vatandaşın kendini güncelleyebileceği yeni bir sisteme ve yeni bir süreye ihtiyaç var. Bu süre verilmezse bugün çekmiş oldukları sıkıntıyı yarın oy verecekleri sandık başlarında da çekecekler. Ciddi bir kaos yaşanacak. Bütün bunları ortadan kaldırmalısınız."

SON TARİH 12 MAYIS

YSK kararına göre kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların, seçimde oy kullanabilmeleri için 12 Mayıs'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:29
  1. Ardahan
  2. Edirne
  3. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin
  4. Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü

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