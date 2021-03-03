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Gündem CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şu an 3. ‘tur’u atıyordu
Gündem

CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şu an 3. ‘tur’u atıyordu

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek bir hareketlilik yaşanıyor. Parti tüzüğünde değişikliği öneren çalışmadaki “İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi” madde dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 15:54:00 - 2021-03-03 16:18:34
CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şu an 3. ‘tur’u atıyordu

İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular kaynamaya devam ediyor.

Taciz haberiyle ve birbiri ardına gelen istifa kararlarıyla sarsılan partide Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek bir tüzük çalışması başlatıldı.  

CHP Parti Meclisi eski üyesi Bedri Baykam’ın öncülüğünde bir araya gelen CHP’li isimler, Ercan Karakaş, Fikri Sağlar Tolga Yarman, Ömer Faruk Eminağaoğlu, İlhan Cihaner, Tevfik Kızgınkaya, Kemal Akkurt, Suay Karaman ve Mustafa Pınar, “CHP için Demokratik Dijital Devrim (D3) Tüzük Taslağı” başlıklı açıklama yayımladı.

O madde dikkat çekti

CHP tüzüğünde değişiklik öneren açıklamada, neler yapılması gerektiği maddeler halinde sıralandı. CHP'li birçok isim de görüşleri ile tüzüğe katkılarını sundu.

Öneriler arasında en dikkat çeken madde ise “İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi” oldu.

'Şu an 3. ‘tur’u atıyordu'

Söz konusu tüzük önerisindeki madde şu an olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta 3. ‘tur’u atıyor olacaktı.

CHP lideri, daha önce 4'ü genel seçim olmak üzere 10'dan fazla seçimde hezimeti yaşadı. Bu tüzükle Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlıkta 2. turu tamamlamış ve 3. ‘tur’u dönüyor olacaktı.

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Yorumlar

Salih ÖZTÜRK

SİTENİZİ VE YAPTIĞINIZ HABERLERİ SEVEREK TAKİP EDİYORUM FAKAT SON ZAMANLARDA HABERLERİ OKUDUĞUM ESNADA ARAYA YERLEŞTİRDİĞİNİZ REKLAMLARIN DEĞİŞMESİ İLE BİRLİKTE OKUDUĞUM SATIRI KAYBETMEME ENGEL OLMAKTADIR VE CİDDİ BİR SİNİR BOZUKLUĞU OLUŞTURİYOR BU KONUDA HASSASİYET GÖSTERİP BİR AN ÖNCE DÜZELTME YAPMANIZI RİCA EDERİM.
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