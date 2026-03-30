CHP’deki lağım patladı, Serdar Akinan isyan etti: "Çocuk istismarcısını alkışlıyorsunuz, iğrençsiniz!"

"16 yaşındaki sabiye iğrenç mesajlar, CHP'de ise alkış tufanı!"

Serdar Akinan, hazırladığı çarpıcı videoda Hasbi Dede’nin gece yarısı 03:22’de küçük bir kıza attığı "Beni etkiliyorsun, sakın annene söyleme" şeklindeki alçakça mesajları tek tek gösterdi. CHP zihniyetinin bu rezilliğe karşı takındığı tavrı sert bir dille eleştiren Serdar Akinan, yüz kızartıcı suçtan tutuklanan bir şahsın partililer ve milletvekilleri tarafından adeta bir kahraman gibi karşılanmasına "İğrenç, iğrenç!" diyerek tepki gösterdi.

Serdar Akinan'dan CHP'ye "yüzsüzlük" teşhisi

CHP’li yöneticilerin ve milletvekillerinin, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklu bulunan şahsı ziyaret edip alkışlamasını "arsızlığın zirvesi" olarak nitelendiren Serdar Akinan, videoda şu gerçekleri haykırdı:

Bari sessiz kalın: Serdar Akinan , "Ulan çocuk istismarı bu! Adam tutuklanmış, bari sessiz kal! Niye alkışlıyorsun?" diyerek CHP'nin içindeki kokuşmuşluğu deşifre etti.

Örtbas mekanizması: Yolsuzluktan altın kaçakçılığına, tacizden tecavüze kadar her türlü pisliğin "bizden biri" denilerek örtbas edildiğini belirten Serdar Akinan , bu sahte koruma kalkanını yerle bir etti.

Hepiniz aynısınız: Videonun sonunda CHP'li vekillere ve yöneticilere seslenen Serdar Akinan, bu suça ortak olan herkesin aynı zihniyette olduğunu vurguladı.

"Zavallı bir istismarcıyı aklama yarışı"

Muhalif gazeteci Serdar Akinan'ın bu çıkışı, CHP içinde ahlakın ne kadar ayaklar altına alındığını bir kez daha tescilledi. 16 yaşındaki çocuğun "Siz benim yaşımda kızınız var" feryadına rağmen, Hasbi Dede’ye sahip çıkan CHP elitleri, Serdar Akinan'ın ifadesiyle "büyük bir yüzsüzlük" örneği sergilemeye devam ediyor.

Milletimiz, evlatlarımıza göz dikenlerin ve onları alkışlarla aklayanların gerçek yüzünü, bizzat kendi mahallelerinden yükselen bu isyanla bir kez daha görmüş oldu.