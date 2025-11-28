CHP Parti Programı açıklandı! Namık Tan: Hayaller peşinde koşmayacağız

CHP’nin dış politikaya ilişkin yapacaklarını ise, Türkiye’nin Libya, Suriye, Karabağ’daki iç savaşlarda akan kanın durdurulması için başlattığı girişimlere, “Ne işimiz var?” şeklindeki CHP yaklaşımının mimarlarından eski büyükelçi Namık Tan anlattı.

“TÜRKİYE, CHP İKTİDARINDA LAİK HUKUK DEVLETİ OLACAK”

Ana muhalefet partisinin dış politikasına ilişkin yapacaklarını açıklayan CHP’nin sözde gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan: “Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan ilerleyeceğiz. Akılcılığı ve çağdaşlığı kendimize rehber edineceğiz. Vizyon sahibi ve gerçekçi olacağız, hayaller peşinde koşmayacağız. Türkiye, CHP iktidarında laik hukuk devleti olacak. Bu nedenle bizim için AB üyeliği bir tercih değil yönümüzü belirleyecek bir strateji olacak” ifadeleriyle CHP’nin soyut vaatlerini sıraladı.

