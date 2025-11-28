  • İSTANBUL
Gündem CHP Parti Programı açıklandı! Namık Tan: Hayaller peşinde koşmayacağız
Gündem

CHP Parti Programı açıklandı! Namık Tan: Hayaller peşinde koşmayacağız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hafta sonu 39’uncu Kurultayı’nı yapacak olan ana muhalefet partisi CHP, parti programını açıklandı. Partinin dış politika konusundaki vaatlerini açıklayan eski büyükelçi Namık Tan, “Hayaller peşinde koşmayacağız” diyerek, CHP’nin etkin değil, batıdan talimat alan “edilgin” bir dış politika izleneceğinin işaretini verdi.

CHP’nin dış politikaya ilişkin yapacaklarını ise, Türkiye’nin Libya, Suriye, Karabağ’daki iç savaşlarda akan kanın durdurulması için başlattığı girişimlere, “Ne işimiz var?” şeklindeki CHP yaklaşımının mimarlarından eski büyükelçi Namık Tan anlattı.

“TÜRKİYE, CHP İKTİDARINDA LAİK HUKUK DEVLETİ OLACAK”

Ana muhalefet partisinin dış politikasına ilişkin yapacaklarını açıklayan CHP’nin sözde gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan: “Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan ilerleyeceğiz. Akılcılığı ve çağdaşlığı kendimize rehber edineceğiz. Vizyon sahibi ve gerçekçi olacağız, hayaller peşinde koşmayacağız. Türkiye, CHP iktidarında laik hukuk devleti olacak. Bu nedenle bizim için AB üyeliği bir tercih değil yönümüzü belirleyecek bir strateji olacak” ifadeleriyle CHP’nin soyut vaatlerini sıraladı.

