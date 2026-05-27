CHP Lideri Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Özgür Özel ile bayramlaşırız. Ayrışmak doğru değil. Bizim partinin itiraz kültürü var, Bu partiyi diri tutar.

Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarla beraber görüşeceğiz. Hukukçular ile bir araya gelip oturup konuşacağız. Kurultayı nasıl yaparız en kısa sürede bunları konuşacağız. Kurultay olacak çare yok.

Genel Başkanın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazlar. Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi.

Bir parti yönetimi hukuk içinde ciddiyetle yapılır. Dedikodularla iş yapılmaz.

İhraç varsa açarsın partinin tüzüğünü o kurala göre yaparsın. Ben seni beğenmedim partiden ihraç edeceğim diye bir şey olmaz. İhraç etmenin de kuralları var.

Ayrıntılar gelecek…