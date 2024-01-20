CHP küfrün partisi

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 22 kişinin gözaltına alındığı “rüşvet operasyonu” sonrası iğrenç bir rezalet yaşandı. Bir dönem CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde ‘Özel Kalem Müdürlüğü” yapan Hasan Akkuş, belediye önünde toplanan kalabalığa yanaşıp ne olduğunu anlamaya çalışan başörtülü bir kadına galiz küfürler savurdu.

Başörtülü kadına “O….” dediler

İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü’ne getirilen ve Ekrem İmamoğlu’nun adamı olduğu belirtilen Akkuş, meraklı kadının önce boğazını sıktı ardından da “Sana ne ulan o…” diyerek mide bulandıran cinsten küfürler etti. CHP’li Akkuş’un, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattığı gözlemlendi. Akkuş’un iğrenç üslubu, küfrün ağababası CHP’lilerin, Cumhurbaşkanından bakanlara, devlet kurumlarından milli iradeye uzanan mide bulandırıcı sinkaflarını hatırlattı.

Hakaret sabıkaları kabarık

İşte “CHP, küfrün parti kurmuş hali” dedirten o rezil küfürlerden bazıları:

CHP’li Ekrem İmamoğlu, kayak tatilini eleştiren AK Partili Meclis üyesine, “G…. girsin kayak tatili” küfrünü etti.

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CHP’li Levent Gök, Gezi olaylarına müdahale eden polislere; “Sizin ananızı s...., eşekoğlu eşekler” diyerek küfretti.

CHP’li Gürsel Tekin, kendisini protesto eden bir vatandaşa; “Ağzını yırtarım it herif, O. Çocuğu” şeklinde küfrederek, üzerine yürüdü.

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı vatandaşa telefonla ulaşarak 12 dakika boyunca, “Senin ananı bacını s…”, “A.. ko…. evladı”, “A.. ko.. çocuğu”, “S.. git lan” şeklinde ağza alınmayacak tam 68 küfür yağdırdı.

CHP’li İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yardımcısı İdil Solgun: “Bugün o.ç Tayyip Erdoğan’ın doğum günüymüş. 26 Şubat’a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım” diyerek Cumhur’un Reis’ine galiz küfürler savurdu.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu da “Erdoğan’ın d… kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş” diyerek, AK Partili kadınlara dil uzattı.

İğrençlik her kademede

CHP Tekirdağ Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Önay Taşdelen, başörtülülere yönelik; “Kamuda başörtüsünün özgürlüğünü istiyorlarmış. Nankör köpekler” hakaretini sarfetti.

CHP İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga, “O.ç. Tayyip, şerefsizsin geber artık kurtulalım!” diye küfretmesine rağmen mahkemede beraat etti.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Üyesi Yağmur Ağcaoğlu: “Senin Allah belanı versin kansız soysuz köpek. Dilinde 400 vekil. Elinde kan… Katil Tayyip” küfrüyle, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret etme küstahlığında bulundu.

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2011’deki Zonguldak mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Benim adımı yolsuzlukla anarsa ana a..... Gerisini söylemeyeyim” dedi.

CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Erdoğan da eş gibi dönmüş, kısaca bunlara dönme diyoruz!” şeklinde alçakça sözler sarf etti.

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil, “Başbakan’ın da a*k fenerinde a*k bu hakemi anasını s.” dedi.

CHP Ankara İlçe Başkanı Ozan Ergün Doğan “Tayyip bu ülkenin içine s.. tüm beddular seninle ve yarattığın terörle olsun” diye küfretti.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül: “RTE bu Akplilere O.Ç dese annelerinden şüphe ederler” dedi.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ise, “Bu şoför milleti zaten aptaldır” diyerek ulaşım emekçilerine hakaret etmişti.