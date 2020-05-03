CHP İl Başkanı Çankır gazetecileri unutmadı

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP İl Başkanı Çankır, mesajında; “Tüm zorluklara rağmen özgür ve bağımsız habercilik yapan tüm gerçek basın emekçilerimiz, halkı doğru ve gerçek haberler ile buluşturmak için emek veriyor, gece gündüz çalışıyor. Gerçek anlamda mesleğini icra eden, yüreği doğruyu ve gerçeği savunan tüm basın emekçilerimizin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum. Selam olsun kalemini satmayan düşündüğünü yazan basın emekçilerine” ifadelerini kullandı.