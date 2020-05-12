CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yargılandığı dava kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Gökçen, yazılı açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Kavala hakkında verdiği kararın kesinleştiğini belirtti.

Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle hapse atıldığı", "suç teşkil etmeyen fiillerden dolayı cezalandırıldığı" ve "devletin yetkisini kötüye kullandığı"nın AİHM tarafından tespit edildiğini ileri süren Gökçen, şunları kaydetti:

"Mahkeme, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti. Mahkeme kararının kesinleşmemesini Kavala’nın cezaevinde olmasının bahanesi olarak gösterenler vardı. Bugün ise hükümetin itirazı reddedildi. Böylece Kavala’nın 924 gündür hukuka aykırı bir şekilde özgürlüğünden ve sevdiklerinden mahrum bırakıldığı tekrar tescillenmiş oldu. Yalnızca Erdoğan’ın inadı yüzünden cezaevinde olan Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır."