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‘CHP FETÖ’ye teslim oldu' diyen eski milletvekili ihraç ediliyor

CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, ‘CHP FETÖ’ye teslim oldu' konuşmasından dolayı CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:33
‘CHP FETÖ’ye teslim oldu' diyen eski milletvekili ihraç ediliyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu ileri sürmüştü. Bu açıklamalara partisinden sert tepki geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ateş’i ihanet ile suçlarken, genel merkezde dün çok hızlı bir şekilde inceleme başlatmıştı.

İhraç edilmesi isteniyor

Ateş bugün, CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi. CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda Yılmaz Ateş için ihraç kararı çıkacağı öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 21:33
  1. Artvin
  2. CHP

YORUM YAZ

  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 54 dk önce
    Bay Kemal fetönün hazırladığı porno kasetle genel başkan oldu. Bay Kemal bu yüzden fetöye koyun koyuna yaşamak zorunda.
  • uyan tcuyan tc6 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan piçleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Aday gösterildiğinde, millet vekili olduğunda, parti yönetimine girdiğinde bunlar aklına gelmeyip o günlerde sesini çıkarmıyanın aday gösterilmediğinde partiyi karalamaya çalışması affedilmez. Davudoğlu içinde ayni yolu AKP izledi.
  • Delioğlan Delioğlan 9 sa önce
    Boşuna dememişler doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış..
  • emekli çavuşemekli çavuş10 sa önce
    HDP..BİR YETKİLİSİ ACIKLAMAYAPIYOR....SIRTIMIZIPKKPYD YASLADIK DİYOR..............BUPARTIYLESEÇİM İTTİFAKI YAPIYORSUN......BUNDA...SAKINCA....GÖRMÜYORSUN.......BİR CHPYETKİLİSİ.......PARTİMİZ....FETOYA TESLİM OLDUDİYOR....BUNU İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYORSUN......................BUNLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL....................

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