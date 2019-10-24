‘CHP FETÖ’ye teslim oldu' diyen eski milletvekili ihraç ediliyor CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, ‘CHP FETÖ’ye teslim oldu' konuşmasından dolayı CHP Yüksek Disiplin Kuruluna(YDK) sevk edildi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu ileri sürmüştü. Bu açıklamalara partisinden sert tepki geldi. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ateş’i ihanet ile suçlarken, genel merkezde dün çok hızlı bir şekilde inceleme başlatmıştı. İhraç edilmesi isteniyor Ateş bugün, CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi. CHP Artvin Milletvekili ve YDK Başkanı Uğur Bayraktutan başkanlığında yapılacak toplantıda Yılmaz Ateş için ihraç kararı çıkacağı öne sürüldü.

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